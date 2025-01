Wahlarena 2025 zur Bundestagswahl

Montag, 17. Februar 2025, 21:00 Uhr | Live aus Berlin | Das Erste

ARD Wahlarena | Bild: WDR

Sie ist seit Jahren ein verlässliches Highlight vor den Bundestagswahlen: Die ARD-Wahlarena. 120 Minuten haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Fragen live an die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und die Kanzlerkandidatin Alice Weidel (AfD) zu richten. 2005 feierte die "Wahlarena" Premiere in der ARD, nun findet sie bereits zum sechsten Mal bei einer Bundestagswahl statt. Auch diesmal geht es darum, die Sorgen, Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. Moderiert wird die Wahlarena von Jessy Wellmer und Louis Klamroth.

Wer kann teilnehmen?

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben in den Wahlarenen die Chance, die Fragen zu stellen, die ihnen wichtig sind – direkt und unverblümt.

Fragen stellen und live dabei sein!

Info-Box: Sie können dabei sein und Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin live und vor Ort Fragen stellen.



Olaf Scholz (SPD)

Friedrich Merz (CDU/CSU)

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)

Alice Weidel (AfD)

Bewerben Sie sich hier mit Ihrer Frage:

Die Sendung wird in Berlin produziert und neben der TV-Ausstrahlung wird sie in der ARD Mediathek und auf den Social Mediakanälen der Tagesschau gestreamt und auf mehreren Hörfunk-Wellen übertragen.