Ihre Meldungen: Hier ist es zu trocken!

Crowd-Science-Aktion zum Themenschwerpunkt #unserWasser

Info-Box: 60 Prozent der Flüsse weltweit fallen zumindest zeitweise trocken. Davon ist auch Deutschland betroffen. Wie sehr? Das wollen wir gemeinsam mit der Universität Koblenz-Landau und Ihrer Unterstützung herausfinden.

Im Hitzesommer 2018 fließt das Wasser im Rhein auf Rekordtiefstand, die Dreisam bei Freiburg hat an einigen Stellen fast kein Wasser mehr und am schlimmsten trifft es die Schwarze Elster bei Senftenberg in Brandenburg. Trockene Erde und tote Fische - der Fluss ist auf einer Länge von fast einem Kilometer fast komplett ausgetrocknet.

Trockenheit: Wo verschwinden unsere Bäche und Teiche?

Das sind außergewöhnliche Beispiele. Dennoch fragen wir uns: Wo in Deutschland gibt es heute Gewässer, deren Wasserstand immer niedriger wird oder die bereits versiegt sind? Diese Fragen wollen wir gemeinsam mit Ihnen beantworten.

Diese Meldungen sind bisher bei uns eingegangen:

Wassermangel deutschlandweit!

Gut zwei Prozent von Deutschlands Landesfläche sind Wasser: Zählt man die Länge aller Bäche und Flüsse in Deutschland zusammen, kommt man auf die große Zahl von 400.000 Kilometer. Hinzu kommen über 12.000 Seen. Niemand weiß, wie es deutschlandweit aussieht. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Gibt es in Ihrer Nähe ein Gewässer, dass sich verändert hat? Ihre Beobachtungen helfen dabei, die Situation in Deutschland besser einschätzen zu können.

Dr. Hahn läuft durch einen völlig ausgetrockneten Bach bei Landau. | Bild: Diwafilm GmbH

Zum ersten Mal ein Gewässer-Gesamtbild

Der Grundwasserökologe Dr. Hans Jürgen Hahn und sein Team von der Universität Koblenz-Landau werten Ihre Daten aus. Dr. Hahn wählt auf dieser Karte bestimmte Punkte aus, die er und sein Team sich genauer anschauen. Die Hauptidee des Projekts: Ein flächiges Bild zu bekommen, wie sich Trockenheit darstellt. Das habe es in der Form, wie es jetzt mit der Crowd-Science-Aktion beim ARD-Schwerpunkt #unserWasser passiert, bisher noch nicht gegeben, sagt er. Und zum zweiten erwarte er, vor Ort Dinge, die entweder exemplarisch oder neu sind und vielleicht seien auch ein paar Überraschungen dabei, schmunzelt er.