Wie groß ist Ihr Wasserfußabdruck?

Info-Box: Testen Sie sich und finden Sie heraus, wie viel Wasser Sie wirklich im Alltag nutzen!

Unser tägliches Wasser

Wasserfußabdrücke auf Holzplanken | Bild: iStock / Getty Images Plus/NDStock

Duschen, Kochen, Waschen – klar, dafür benötigen wir Wasser. Aber Wasser wird nicht nur in unseren vier Wänden verbraucht. Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen Kaffee to go mitnehmen? Damit sind Sie nicht alleine: In Deutschland werden pro Stunde etwa 320.000 Einwegbecher - für Kaffee, aber auch für andere Lebensmittel - genutzt. Für die Herstellung dieser Becher werden jährlich 26.000 Bäume abgeholzt und 2,3 Milliarden Liter Wasser gebraucht – denn in einem einzigen Becher steckt weit mehr Wasser als in den Becher passt: Allein zwei Liter Wasser fließen in die Produktion. Und: In nur einer Tasse Kaffee stecken ungefähr 132 Liter Wasser. Daher stellt sich die Frage: Wie viel Wasser wird weltweit für unseren Konsum verbraucht?

So funktioniert die Wasserampel

Rein in den Warenkorb: Hier landet alles, was Sie regelmäßig konsumieren: Butter, Fleisch, Zigaretten, Schokolade. Außerdem die Kleidung, die Sie tragen und die Technik, die Sie nutzen. Aber gefragt wird auch nach der Menge an Papiermüll oder wie viele Schnittblumen Sie innerhalb eines Jahres kaufen. Dabei geht es weniger um die exakte Menge, sondern in erster Linie um eine ehrliche Einschätzung des eigenen Kaufverhaltens. Beispiel: Achten Sie immer darauf, ob Fleisch, Obst und Gemüse aus nachhaltiger Landwirtschaft stammen?

Wo überall Wasser drin steckt

Die Wasserampel zeigt, für welche Alltagsgegenstände, wie viel Wasser gebraucht wird. Der Wasserfußabdruck eines Smartphones beträgt durchschnittlich 1.280 Liter. Oder: Die Herstellung von einem Kilogramm Butter verursacht einen Wasserfußabdruck von 5.553 Liter. Eine hohe Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass Menschen in Deutschland im Durchschnitt rund sechs Kilogramm Butter pro Jahr verzehren. Heraus kommt ein vollgepackter Warenkorb und im Ergebnis:

Ihr persönlicher Wasserfußabdruck.

Info-Box: Was Sie selbst tun können

Informieren Sie sich, wie Sie konkret Wasser sparen können: Hinter jedem Produkt in der Wasserampel verbirgt sich eine Themenseite mit fundierten Informationen und cleveren Tipps.

Schenken Sie technischen Geräten ein langes Leben oder kaufen Sie von fairen Anbietern, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie zu halten.

Legen Sie einen fleischfreien Tag in der Woche ein. Damit sparen Sie bereits so viel Wasser, dass eine Person täglich ein ganzes Jahr lang duschen könnte.

Achten Sie bei Obst und Gemüse auf die Saison und die Herkunft – denn der Wasserfußabdruck ist je nach Saison und Ort sehr unterschiedlich.

Linktipp