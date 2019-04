Japan: Wenn die Sexualkunde ausfällt

Japan: Wenn die Sexualkunde ausfällt | Bild: ARD

In keinem Industrieland wird so wenig Sexualkunde und Aufklärung vermittelt wie in Japan, so sagt es zumindest eine offizielle Studie. "Im Unterricht geht man auf gewisse Themen nicht so tief ein. Aber im Internet, da gibt es viele Seiten – zwar mit Altersbeschränkung, aber die kann man ja oft umgehen", sagt der 14-jährige Kaji. Was die Kids weder in der Schule noch durch ihre Eltern lernen, holen sie sich im Internet. Und daraus wiederum entsteht ein Verständnis von Sexualität und Zweisamkeit, das mit den Regeln einer modernen Gesellschaft, in der Frau und Mann gleichberechtigt und emanzipiert miteinander umgehen, überhaupt nichts zu tun hat. Das Verständnis von Moral und zwischenmenschlichem Miteinander führt in einer Welt voller Tabus bei den Jugendlichen in Japan zu vielen Fragen, auf die sie einfach keine Antworten finden.

Autor: Uwe Schwering, ARD Studio Tokio

Stand: 25.04.2019 15:13 Uhr