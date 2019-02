Video: Weltspiegel-Podcast (8): Venezuela – ein gescheiterter Staat?

24.02.19 | 31:56 Min.

Riesige Ölreserven, zwei Präsidenten und eine humanitäre Krise. Das ist Venezuela im Frühjahr 2019. Je größer die Not wird, desto lauter der Protest in der Bevölkerung: Der sozialistische Präsident Nicolas Maduro verliert immer mehr Anhänger, der selbsternannte, konservative Übergangspräsident Juan Guaidó wird von der Ober- und Mittelschicht, aber zunehmend auch von den Armen bejubelt, von den USA und Europa anerkannt. Ist Venezuela ein gescheiterter Staat? Wie sieht es aus in den Armenviertel und Krankenhäusern? Warum gehen protestieren die Menschen? Fragen an Xenia Böttcher und Anne-Katrin Mellmann, ARD Korrespondentinnen für Mittelamerika, und an Toni Keppeler, Leiter des Latinomedia Büros Tübingen.